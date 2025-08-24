El Guadalajara logró rescatar un empate épico ante Tijuana en el Estadio Caliente, por lo que Gabriel Milito respira. Quien también recibió un gran espaldarazo fue Roberto Alvarado debido a que no solo anotó un golazo para poner en tablas el marcador, sino que también recibió el apoyo de la afición tras vivir los abucheos en el Estadio Akron.

Uno de los jugadores que no paró de recibir críticas en el último tiempo fue el Piojo quien no pudo marcar la diferencia en lo que va del año. Sin embargo, su gran rendimiento lo llevó a tener varias convocatorias con la Selección Nacional de México al punto de siempre ser titular bajo el mando de Javier Aguirre.

Sin embargo, ante FC Juárez fue duramente abucheado por la afición de Chivas en el Estadio Akron. Tras lo vivido en Zapopan Roberto Alvarado ingresó en el complemento cuando el partido estaba 2-0 abajo en el marcador.

Finalmente, como en otras oportunidades, el Piojo apareció para rescatar al Guadalajara con un golazo a minutos del final. Lo que la transmisión no mostró fue el fuerte apoyo que recibió el atacante rojiblanco debido a que varios chivahermanos afirmaron que lo apoyaban a diferencia de lo que había vivido hace una semana en Guadalajara.

¿Cuándo volvería a ver acción Roberto Alvarado con Chivas?

Roberto Alvarado y Chivas volverán a tener acción el próximo fin de semana cuando reciba a Cruz Azul por la jornada 7 del Apertura 2025. El juego se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO por Amazon Prime a las 19:07 del Centro de México.