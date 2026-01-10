La directiva del Club Deportivo Guadalajara, encabeza por Amaury Vergara y Javier Mier, presidente y director deportivo, respectivamente, ya tomó una decisión en cuanto a más refuerzos para el Torneo Clausura 2026, el cual ya inició este viernes con tres partidos.

Para esta campaña, la dirigencia de Chivas determinó reforzarse con tres jugadores. Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín, este último tras culminar su préstamo con el Puebla y convencer a Gabriel Milito.

Y si la afición del Rebaño Sagrado esperaba más refuerzos, el periodista de ESPN, Jesús Bernal, dio a conocer que la directiva rojiblanca decidió cerrar el mercado de fichajes con los antes mencionados.

“Como les decía desde hace algunas semanas, difícilmente llegará otro refuerzo, a menos de que se presentara por ahí una oportunidad, una situación de mercado lo cual tampoco ha ocurrido y lo que tiene Chivas hoy en el plantel eso es lo que van a utilizar para este certamen”, comentó Jesús Bernal.

Cabe mencionar que el Club Deportivo Guadalajara se sigue preparando para su debut en el Torneo Clausura 2026, donde buscarán superar lo hecho del semestre pasado, llegando a los Cuartos de Final.

¿Cuándo debuta Chivas en el Clausura 2026?

El debut del Club Deportivo Guadalajara será este sábado 10 de enero ante los Tuzos de Pachuca, como para de la Fecha 1 del Torneo Clausura 2026, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitodo por Amazon Prime.