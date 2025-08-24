Una vez más los problemas defensivos condicionaron a las Chivas de Guadalajara en un partido del Apertura 2025 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado no hace pie cerca del área propia y ha regalado numerosas facilidades a sus rivales, que suelen aprovechar esa ventaja para cerrar espacios y complicar aún más al equipo dirigido por Gabriel Milito.

El principal apuntado por estos errores es Gilberto Sepúlveda, defensor central de 26 años que ha sido inamovible durante varios torneos en el equipo titular, pero que ahora atraviesa quizás su momento más difícil como jugador del Guadalajara. Partido tras partido, son varios los aficionados que se lamentan en redes sociales por sus actuaciones.

Los errores del Tiba se han vuelto más frecuentes en el último tiempo, en donde ha sido protagonista de duelos perdidos, desconcentraciones, fallos con balón y hasta goles en propia puerta. Contra Xolos falló en el primer gol junto a Miguel Tapias. Sepúlveda estaba relegado con Gabriel Milito, pero de la Leagues Cup en adelante recuperó protagonismo y participó en cinco de los últimos partidos.

Para un importante sector de la afición, el ciclo del Tiba Sepúlveda ya está terminado, pues son varios años sin que termine de transmitir la suficiente seguridad. Su mejor etapa pudo haber sido junto a Jesús Orozco Chiquete, durante el ciclo de Veljko Paunovic cuando se llegó a la final, pero la irregularidad ha sido frecuente en el zaguero central.

Tiba Sepúlveda pudo salir a Cruz Azul

En las últimas semanas, la posible transferencia de Gonzalo Piovi al Inter Miami despertó el rumor de que la Máquina Cementera podría intentar el fichaje del Tiba Sepúlveda, quien no estaba siendo tan utilizado por Gabriel Milito. Sin embargo, al caerse las negociaciones por el defensa argentino se terminaron aquellas versiones.