Chivas se encuentra en las últimas horas previas a iniciar su actividad oficial en el Clausura 2026, ya que este sábado recibirá al Pachuca en el Estadio Akron. Sin embargo, más allá de lo deportivo, el movimiento en el plantel no se ha detenido, especialmente en el rubro de las bajas, y este viernes se confirmó una salida más que tomó por sorpresa a la afición rojiblanca.

Se trata de Daniel Ríos, delantero que había regresado al Guadalajara hace apenas unas semanas tras finalizar su préstamo con el Vancouver FC. No obstante, al no entrar en planes de Gabriel Milito, el club hizo oficial un nuevo préstamo por un año, esta vez al Montreal FC, equipo con el que jugará durante todo el 2026.

Este movimiento llamó la atención de la afición del Rebaño Sagrado, ya que, aunque la carta de Ríos pertenece a Chivas, lleva varios torneos sin ser considerado para el primer equipo. Por ello, su carrera ha transcurrido a base de cesiones consecutivas, sumando ahora un nuevo préstamo que confirma que no entra en el proyecto deportivo actual.

Además, la competencia interna en la delantera hacía prácticamente imposible su permanencia. De haberse quedado en el Guadalajara, Daniel Ríos habría tenido que pelear minutos con Armando González, campeón de goleo, los experimentados Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín, así como con el juvenil Sergio Aguayo, un escenario que complicaba seriamente sus opciones de jugar.

El otro delantero que queda por salir, Alan Pulido, aún busca acomodo para el resto de 2026

Con las salidas ya confirmadas de Daniel Ríos y Teun Wilke, el único delantero que permanece en el plantel sin entrar en planes deportivos es Alan Pulido. La directiva de Chivas continúa buscándole equipo, aunque el panorama luce cada vez más complicado debido a su elevado salario y a una postura poco flexible, factores que han frenado cualquier negociación de cara al resto del 2026.