El certamen de la Liga MX ingresa en su etapa decisiva: este jueves comienza el Play-In para definir los últimos dos clasificados y luego dará inicio la Liguilla. Las Chivas de Guadalajara se enfrentarán a Cruz Azul en los cuartos de final, pero aún así, también se empieza a planificar lo que será el próximo torneo.

El Rebaño Sagrado cuenta con varios jugadores que se encuentran cedidos en otros equipos ya que no eran prioridad en la nómina rojiblanca. Algunos de ellos deben regresar en diciembre, mientras que otros aún tienen contrato de cesión vigente por algunos meses más. Aquí te contamos cómo les fue en el Apertura 2025.

Ricardo Marín

El caso más significativo, ya que supo ser un titular en el Rebaño. Durante su año cedido en Puebla, registró buenos números: nueve goles y tres asistencias en 32 partidos disputados. Se habla de que ya está todo acordado para su vuelta a Chivas y que será tenido en cuenta por Gabriel Milito.

Ricardo Marín fue uno de los pocos puntos altos en una floja temporada del Puebla (Imago7)

Daniel Ríos

Un caso para muchos ya olvidado, pues no estuvo a la altura en el Rebaño. Sin embargo, en la Major League Soccer tuvo buenos rendimientos con Atlanta United y esta temporada vio actividad con Vancouver Whitecamps, con cuatro goles y dos asistencias en 32 partidos.

Daniel Ríos tuvo mucha actividad con Vancouver Whitecamps (Getty Images)

Daniel Flores

El lateral izquierdo de 22 años supo debutar en Chivas con Óscar García, en un partido ante Tigres, pero no entró en planes y fue enviado a préstamo al Phoenix Rising de la USL Championship, donde jugó 10 partidos. En su caso, también debe retornar en diciembre y aguardar para ver si será tenido en cuenta.

Daniel Flores ya debutó en Chivas por Liga MX (Getty Images)

Luis Rey

El defensor central tuvo participación con el primer equipo durante el semestre pasado, pero a partir de este torneo fue enviado a préstamo al Puebla, donde tuvo una buena participación. Tras algunas semanas sin entrar en planes, igual llegó a completar 14 partidos con un saldo de dos goles y una asistencia. El próximo torneo deberá continuar en la Franja.

Luis Rey aprovechó la cesión con Puebla y adelantó su posición para jugar como mediocentro (Imago7)

Víctor Guzmán

El Pocho era uno de los referentes de la plantilla, pero la directiva decidió recortar su salario, que era uno de los más importantes. Fue enviado a préstamo al Pachuca, donde en este torneo pudo jugar con más regularidad: jugó los 17 partidos de la fase regular, además de otros cuatro por Leagues Cup y uno del Mundial de Clubes. El Pocho todavía tiene seis meses más de préstamo con los Tuzos.

El Pocho salió de Chivas y jugó todos los partidos de la fase regular (Imago7)

Fidel Barajas

Otro elemento que no entraba en planes del primer equipo. Tras jugar algunos partidos con la Sub-23, se decidió que saliera cedido a Atlético San Luis en busca de mayor experiencia y minutos. Sin embargo, en el Apertura 2025 apenas completó 34 minutos repartidos en cuatro breves ingresos desde el banquillo. El préstamo fue por un año.

Fidel Barajas sigue sin tener demasiado protagonismo en la Liga MX (Imago7)

Diego Ochoa

El prometedor defensa central fue enviado a préstamo a Juárez como parte del acuerdo para el regreso de Diego Campillo. Jugó sólo cinco partidos, en parte por su participación con México en el Mundial Sub-20, donde fue uno de los puntos altos del equipo. Debe continuar a préstamo con los Bravos, que además tienen una opción de compra, mientras que el Rebaño se aseguró también otra cláusula de recompra.