Las semifinales del Apertura 2025 en la Liga de Expansión MX tienen un tinte rojiblanco inesperado: once futbolistas con pasado en Chivas -ya sea en Fuerzas Básicas, Tapatío o primer equipo- se mantienen en carrera por el título. El cruce entre Morelia e Irapuato, y el de Tepatitlán frente a Jaiba Brava, no sólo definirá a los finalistas del certamen, sino que también reunirá a varias caras conocidas para la afición rojiblanca.

En ese grupo aparecen tres nombres que destacan por trayectoria y presente: Benjamín Sánchez, reciente bicampeón con el Tapatío, hoy integra las filas del Irapuato. Edson Torres, por ejemplo, supo ser un canterano que debutó de la mejor manera y tras brillar con Leones Negros, recaló en la Jaiba Brava. El mismo equipo integra otro experimentado, Sergio Flores, quien es el líder del mediocampo tras sumar mucha experiencia con Chivas.

“Morsa” Flores es el capitán de la Jaiba Brava, equipo con el que ya fue finalista del último torneo en la Liga de Expansión MX (Imago7)

Entre todos los nombres, hay rojiblancos que siguieron distintos caminos: cesiones, regresos o salidas de manera definitiva. Algunos tuvieron la suerte de debutar en Primera División y otros no lo lograron, pero sí tuvieron continuidad en el Tapatío y hoy asumen un rol más protagónico dentro de la Liga de Expansión.

Más allá de cada historia individual, la presencia de once jugadores con pasado en Chivas reafirma la importancia y el impacto que tiene la cantera rojiblanca dentro del ecosistema competitivo del futbol mexicano, ya que supo ser el club formador de muchos elementos que hoy continúan en su intento por continuar con sus respectivas carreras profesionales.

Los 11 ex Chivas en semifinales de Liga de Expansión MX

ATLÉTICO MORELIA

– Antonio Torres

– Uziel García

– Arturo Palma

IRAPUATO

– Benjamín Sanchez

JAIBA BRAVA

– Deivoon Magaña

– Rúben Domínguez

– Sergio Flores

– Edson Torres

– José Peralta