Las Chivas de Guadalajara necesitaban ganar en su visita a los Xolos de Tijuana, por la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX. Sin embargo, rescataron un empate valioso por cómo se dio el encuentro: el Rebaño perdía por tres goles y logró remontar. Una de las figuras rojiblancas fue el cuestionado Érick Gutiérrez.

El mediocampista de 30 años es el capitán de este nuevo ciclo comandado por Gabriel Milito. Sin embargo, el hecho de que sea uno de los jugadores más importantes de la plantilla también le implica un mayor nivel de exigencia. Y allí es donde son varios los aficionados del Guadalajara que le piden al Guti un mayor impacto o consistencia.

Frente a Xolos, sin embargo, Érick Gutiérrez fue uno de los puntos destacados más altos del Guadalajara. Incluso ante la adversidad, el ex PSV sacó a relucir su orgullo y su calidad para dirigir las posesiones rojiblancas. Y hasta asistió a Armando González para el primer gol, el que invitó a soñar con la remontada.

Además de su pase gol, Guti también fue el elemento de Chivas con más recuperaciones de balón, mientras que también aportó lo suyo en generación de juego y otros aspectos defensivos como duelos, intercepciones, faltas.

Los números de Érick Gutiérrez vs. Xolos de Tijuana