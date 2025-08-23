A cada lugar al que va, Fernando Gago suele ganarse el repudio de los propios y casi nunca logra convencer a los aficionados. En el Club Deportivo Guadalajara, pese a que encabezaba un proyecto que intentaba ser a largo plazo, terminó con un repudio general por haberse ido en plena competencia a Boca Juniors.

Ahora, como director técnico de Necaxa, sucede los mismo que le pasó como DT del club de sus amores. En la previa al partido contra Monterrey, la afición de los Rayos repudió a Gago. Cuando el estratega argentino fue mencionado por la voz del estadio, los simpatizantes no dudaron en abuchearlo.

El repudio contra el propio entrenador no intentó ser ocultado por los seguidores de los Rayos. Ni bien escucharon su nombre mencionado por el locutor del Estado Caliente, los fans lanzaron una serie de abucheos. Por si fuera poco, luego el resultado del partido no acompañó a Monterrey.

Lo curioso fue que los abucheos contra Gago se dieron en el Estadio BBVA, la casa de Rayados. Además de lo sucedido con el DT de los Rayos y la afición, lo más importante del partido fue la apabullante superioridad del combinado local. Monterrey ganó 3 a 0 con goles de Lucas Ocampos, Sergio Canales y Sergio Ramos.

El Necaxa de Fernando Gago solo ganó un partido en lo que va del Apertura 2025

Fernando Gago volvió a tener una oportunidad en el futbol mexicano luego de lo que fue su desplante a Chivas. Además, en Boca Juniors no logró consolidar un buen nivel de juego y su paso por el club de Buenos Aires no es bien recordado. Ahora, en su inicio como DT de Necaxa, Gago tiene un saldo negativo de un partido ganado, dos empatados y tres perdidos en el Apertura 2025.