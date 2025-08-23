Las Chivas de Guadalajara, de manera milagrosa, lograron rescatar un resultado inesperado en su visita a los Xolos de Tijuana. El equipo que dirige Gabriel Milito estuvo 3-0 abajo, hasta que en la segunda mitad aprovecharon las facilidades del equipo local para emparejar las acciones.

El Rebaño Sagrado cometió muchos errores defensivos que fueron bien canalizados por los fronterizos, sin embargo, pudieron reaccionar en el momento más oportuno. Ya que al minuto 73 Armando González descontó en la pizarra y a partir de ese momento los tapatíos despertaron.

Después apareció un golazo de Efraín Álvarez de tiro libre y Roberto Alvarado con un soberbio disparo en los linderos del área finiquitaron el resultado definitivo. No obstante, en la página oficial de la Liga MX publicaron que Chivas había perdido 4-3, generando confusión entre algunos aficionados.

Foto tomada de Azteca Deportes

En la lista de duelos que ha perdido Guadalajara en este certamen, se puede observar que ponen el encuentro contra Tijuana con el marcador en contra, lo cual resulta aún más extraño porque no hubo algún indicio de que los Xolos pudieran marcar una cuarta anotación. Finalmente todo fue una confusión y los rojiblancos quedan con un saldo de un triunfo, un empate, tres derrotas y un juego pendiente.

Chivas recibirá a Cruz Azul en la Jornada 7

Guadalajara volverá a la actividad el siguiente sábado 30 de agosto cuando le hagan los honres a Cruz Azul en otro partido de alto voltaje para el entrenador Gabriel Milito, quien tiene muchos problemas para encontrar los triunfos. El partido será en el Estadio Akron en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México y se podrá observar por la señal de Amazon Prime.