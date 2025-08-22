Chivas sigue siendo un equipo sumamente frágil en el aparato defensivo, lo que le ha impedido el poder conseguir puntos en esta primera mitad del Apertura 2025; sin embargo, lo único rescatable que tiene el conjunto rojiblanco es Armando González.

La Hormiga volvió a demostrar que es el mejor delantero que tiene el Guadalajara en toda su plantilla, en donde volvió a demostrar su inteligencia para desmarcarse y ganarle la espalda a los defensores de Tijuana, para recibir la redonda y definirla de zurda para revivir a los tapatíos.

Esta fue la tercera diana del canterano rojiblanco en el torneo, en donde sigue demostrando que hoy es mejor atacante que Alan Pulido o Chicharito Hernández, quienes han perdido su lugar por sus lesiones y su baja de juego.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul?

El próximo compromiso del Guadalajara dentro del Apertura 2025 se disputará en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 30 de agosto en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.