El Mundial del 2026 está cada vez más cerca, por lo que el entrenador Javier Aguirre continúa observando de cerca a muchos jugadores con la esperanza de que alguno se suba, de último minuto, a la lista final con la Selección Mexicana; sin embargo, el panorama no sería nada alentador para Armando González y Diego Campillo.

Este viernes se dio a conocer la lista de jugadores llamados por el Vasco para realizar un miniciclo en el Centro de Alto Rendimiento, en donde el comunicador David Medrano, explicó que esta convocatoria sería para elegir las mejores opciones en las posiciones en los que quedan lugares disponibles en su lista final rumbo al Mundial del 2026.

Es por eso que el famoso comunicador fue explicando, posición por posición el panorama, en donde dejó en claro que es la posibilidad para que Raúl Rangel y Luis Romo puedan terminar de convencerlo de subirlos a la lista. Por su parte, explicó que Bryan González se pelea el puesto como suplente de Jesús Gallardo, por lo que deberá aprovechar su oportunidad.

Mientras que con Diego Campillo y Armando González, David Medrano dejó en claro que luce muy complicado que puedan pelear el puesto en esa zona del campo, debido a que ya habría contenciones y delanteros muy por delante de ellos en el listado del Vasco.

“Volantes de contención: Diego Campillo y Fidel Ambriz. No los veo, no veo que ninguno tenga chance porque ahí están Edson Álvarez y Erik Lira. Pero a Campillo y Ambriz, los quiere conocer más el Vasco Aguirre.

“Centros delanteros, llamó a Germán Berterame y a la Hormiga González. Está en chino si están Santiago Giménez, Raúl Jiménez y Ángel Sepúlveda, todavía está afuera Henry Martín. Está complicado, pero a Berterame lo conoce y a la Hormiga quiere conocerlo”, explicó el comunicador en sus redes sociales.

¿Cuál jugador de Chivas ya tendría su lugar asegurado su lugar en el Mundial del 2026?

Según la teoría del propio David Medrano, Javier Aguirre no mandó a llamar a los jugadores que ya tienen asegurados sus lugares en el Tricolor para la justa mundialista, en donde el único jugador del Guadalajara que tendría contemplado sí o sí sería Roberto Alvarado.