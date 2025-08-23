Roberto Alvarado es uno de los mejores futbolistas que hay en todo el futbol mexicano, por lo que muchas de las aspiraciones de Chivas para trascender en este Apertura 2025 recaen en el atacante rojiblanco, quien habría vivido días complicados por la antipatía de la afición, según lo que dio a entender la pareja del futbolista.

A través de su cuenta de Instagram, Dayana Gómez, esposa del Piojo, le dedicó emotivo mensaje tras la buena actuación que tuvo el futbolista para conseguir el empate contra Xolos, sobre todo después de los abucheos recibidos hace unos días en la cancha del Estadio Akron.

“Como hoy lo dijimos. Positivos, nunca con los brazos cruzados. Te amo. Jamás te rindas”, escribió la pareja del futbolista confirmando que el jugador con el dorsal ’25’ del Guadalajara no la está pasando bien por las críticas en su contra.

El Piojo ha sido blanco de comentarios negativos por parte de un grupo de aficionados por la baja de juego que ha presentado a lo largo de las semanas recientes, por lo que inclusive perdió la titularidad en el duelo contra Xolos; sin embargo, ingresó de cambio en el segundo tiempo y fue la clave para empatar el duelo en Tijuana.

Roberto Alvarado fue la clave para poder empatar de manera agónica el partido contra Xolos, en donde volvió a dar una muestra de su calidad al anotar un golazo que fue el tercer gol para igualar la pizarra en tiempo de compensación y con ello, rescatar un empate del Estadio Caliente.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul?

El próximo compromiso del Guadalajara dentro del Apertura 2025 se disputará en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 30 de agosto en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.