La directiva de Chivas encabezada por Amaury Vergara está convencida de que el impulsar al talento de fuerzas básicas será la clave para construir un equipo poderoso a mediano plazo; sin embargo, una leyenda rojiblanca como José Luis Real aseguró que hay un futbolista por el que deberían ir a contratarlo cuanto antes.

El Güero Real, quien se caracterizó por ser uno de los principales formadores e impulsores de jugadores del Guadalajara está convencido de que el talento emergente de otros clubes deben ser adquiridos de inmediato por el chiverío, por lo que sugirió a la directiva el pagar la cantidad que sea por fichar a Gilberto Mora de Xolos.

“Guadalajara tiene que ser sin ningún cuestionamiento en esa parte (de jugar con puros mexicanos) (…) Que lo compren y se lo traigan, tampoco tienen que ser jugadores de aquí, tiene que hacer una Selección. Tendría que estar en Chivas, sin duda, cueste lo que cueste que se lo traigan ahorita“, aseguró el exentrenador rojiblanco en el podcast de Héctor Huerta.

Por si fuera poco, el Güero Real lamentó que en el Guadalajara no se está trabajando de manera adecuada para potenciar al talento de fuerzas básicas, sobre todo en el aspecto mental para que entiendan que deben ir paso a paso para poder cumplir sus sueños.

“Qué bueno que aparezcan jugadores así en donde sea, pero en Chivas no se está provocando que los jugadores que puedan tener esa calidad, estén con una mejor preparación de acá (mentalmente). Voy a lograr a llegar a Europa, pero sé que tengo que ir poco a poco”, concluyó.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul?

El próximo compromiso del Guadalajara dentro del Apertura 2025 se disputará en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 30 de agosto en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.