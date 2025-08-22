Chivas volvió a dar una muestra de su grandeza y de amor propio, en donde los jugadores lograron revertir una desventaja de tres goles al minuto 70 de partido; sin embargo, el plantel rojiblanco dio una muestra de su poderío y logró empatar a tres goles, por lo que Armando González ventiló cómo se originó dicho despertar.

La Hormiga reconoció que durante el descanso, cuando iban perdiendo 1-0, el entrenador Gabriel Milito les lanzó un poderoso mensaje en donde les dejó en claro que las únicas opciones eran el caer nuevamente o mejorar en el partido, misión que lograron de manera heroica.

“Al medio tiempo el profe nos dijo: tenemos de dos, o nos seguimos hundiendo o nos levantamos, no hay de otra. Esto se saca con trabajo, con carácter y personalidad.

“Al final hubo un momento en el que nos vimos y dijimos: ‘o nos meten cinco o lo empatamos’. Teníamos que ir a arriesgar, a luchar a luchar, quedan minutos y. por qué no podríamos empatar”, declaró el delantero del chiverío en palabras para Fox al término del partido.

Hormiga González admite inconformidad pese a reacción de Chivas

“No estamos contentos. Fue un primer tiempo muy malo, después desconcentraciones al inicio del segundo tiempo que nos siguen costando puntos en el camino y no podemos estar satisfechos con un empate.

“Reaccionamos bien, que es lo que siempre buscamos, no nos damos por vencidos nunca, pero no estamos conformes con este partido, lo podemos hacer mucho mejor. Estoy orgulloso de mis compañeros porque se vio esa hambre, de nunca darse por vencidos y al final alcanzamos a rescatar un empate”, concluyó el goleador del Guadalajara.