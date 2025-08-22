Chivas no tiene una buena defensiva; sin embargo, tiene un corazón enorme y así lo demostraron todos los jugadores rojiblancos que no se dieron por vencidos pese a ir abajo en el marcador por 3-0 para lograr el empate.

El Guadalajara fue de menos a más y se fue acercando poco a poco en el marcador con las anotaciones de Armando González y posteriormente de Efraín Álvarez, por lo que toda la tensión que se vivió en la cancha del Estadio Caliente fue memorable.

Sin embargo, el Piojo volvió a demostrar la calidad que posee en los botines y apareció en el momento oportuno para anotar el tercer gol de la noche para el chiverío en una jugada por la banda derecha, en donde sacó un disparo cruzado de zurda que se metió a segundo poste de Toño Rodríguez.

Roberto Alvarado había sido señalado hace varios días por los aficionados del Guadalajara debido a su notable baja de juego, misma que le ocasionó el recibir abucheos la semana pasada en la cancha del Estadio Akron.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul?

El próximo compromiso del Guadalajara dentro del Apertura 2025 se disputará en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 30 de agosto en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.