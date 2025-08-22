Chivas es un equipo que comete muchas equivocaciones en aparato defensivo, lo que les complica constantemente cada uno de los partidos que disputa, en donde la visita a Xolos no fue la excepción; sin embargo, los tapatíos tienen mucho corazón y así lo demostraron.

La escuadra del Guadalajara se fue abajo en el marcador por 3-0 por diversas pifias de los defensores del chiverío; sin embargo, Gabriel Milito no renunció a su postura ofensiva y mantuvo a sus jugadores desbocados a la ofensiva en búsqueda de la hazaña.

La anotación de Armando González fue la clave para ilusionar a los de la Perla de Occidente, por lo que se mantuvieron a la ofensiva y fue a través de la táctica fija que Efraín Álvarez anotó el segundo de la noche ara los tapatíos.

En un tiro lejano que sorprendió a todos, incluyendo al portero Antonio Rodríguez, que se incrustó en la portería fronteriza, ocasionando la euforia de los seguidores rojiblancos que vieron cerca la hazaña.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul?

El próximo compromiso del Guadalajara dentro del Apertura 2025 se disputará en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 30 de agosto en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.