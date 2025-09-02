Gilberto Mora emergió en la Liga MX como una de las grandes sensaciones del futbol local. El jugador de Tijuana tiene apenas 16 años y ya aparecería en el radar de grandes equipos de Europa. Por su destacado rendimiento es parte de la Selección Mexicana Sub 20, con la que jugará el Mundial este mes.

Uno de los compañeros del futbolista de Xolos es Yael Padilla. El volante ofensivo del Club Deportivo Guadalajara elogió a su colega. “Es un gusto tenerlo en nuestro equipo. Es un talentazo. Cada entrenamiento se disfruta con él. Es un chico muy tranquilo, entonces se disfruta de su futbol y también se trata de aprender, tanto de él como de todos”, afirmó.

Padilla se explayó sobre las cualidades de Mora e incluyó al resto de los jugadores. “Genera confianza porque hay jugadores, la mayoría, que han jugado una final de Liga MX. Hay jugadores con mucho talento, como lo es ahora Gil Mora, que ya tiene un proceso de selección mayor. Entonces nos ayudan mucho y transmiten mucha confianza”, sostuvo.

Yael Padilla sueña con ser campeón del mundo con la Selección Mexicana Sub 20

El conjunto de Eduardo Arce no tendrá una tarea fácil en el grupo que comparte con España, Brasil y Marruecos. Sin embargo, Yael Padilla tiene confianza en el equipo: “Es un grupo difícil, pero igual nosotros somos un equipo muy fuerte. Tenemos jugadores de mucha calidad y vamos preparados mentalmente contra los rivales que enfrentaremos y con mucha ilusión de traer la copa“.

Sebastián Abreu platicó sobre si Gilberto Mora podría jugar en Chivas o América

Luego del apasionante empate 3 a 3 que protagonizaron Tijuana y Chivas, Sebastián Abreu fue consultado en conferencia de prensa sobre si Gilberto Mora podría llegar al Guadalajara o al Club América. “No, acá no. Seguramente no, porque no lo van a poder pagar“, afirmó el DT de Xolos. “Es un chingo de lana (una cotización de 15 millones de dólares). Está cabrón para pagar”, agregó.