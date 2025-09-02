Una noticia infausta que se dio el pasado sábado fue el ataque que sufrieron 2 aficionados de Cruz Azul en el Estadio Akron. En el día de hoy, uno de los agredidos conversó con Vamos Azul y relató su lamentable experiencia. Allí, el simpatizante dio cuenta de la atinada reacción de los directivos del Club Deportivo Guadalajara.

Diego Cacha, de 33 años, y su hermano menor fueron las víctimas del ataque. A partir de ello fue citado por las autoridades del Estadio Akron para ser asistido. El pasado lunes acudió a la reunión junto a su madre. “Se mostraron muy apenados y se disculparon con la familia“, aseguró. Este lunes el hogar de Chivas publicó un comunicado oficial.

Publicación de la hermana de uno de los agredidos en Instagram.

Además, comentó que le ofrecieron instrucción legal y que la denuncia será presentada este 3 de septiembre. “Nos asesoraron con el tema jurídico y nos ofrecieron toda su ayuda. Este miércoles vamos a presentar la denuncia”, sostuvo el aficionado. Desde las autoridades del Akron también le aseguraron que es la primera vez que se suscita un hecho de esta índole.

Cacha también narró su conversación con el jefe de seguridad. “Nos recalcó que en esa zona (estacionamiento) debieron haber estado varios efectivos y no había ni uno. Falló la seguridad del Akron. Nos prometieron que reforzarían la seguridad en todas las zonas y que también cambiarían las luminarias”, reveló.

El crudo relato de Diego Cacha sobre la agresión de los “pseudoaficionados”

El aficionado de la Máquina Cementera relató cómo Emilio, su hermano, intentó evitar la agresión a él, por lo que se llevó la peor parte. Además, aclaró que no se trataba de simpatizantes convencionales: “Fue un grupo de 10 o 12 personas. Todos iban vestidos de negro y no tenían nada que los relacionara con las Chivas. Eran ‘pseudoaficionados‘”.

“Lo primero que vi fue que uno le intentó quitar la bufanda (a su hermano). Pero ya vino otro y le pegó en el cachete. Ahí yo salgo y pongo a mi hermano detrás de mí y le digo ‘corre‘. A ellos solo les pude decir ‘ahí muere’, pero seguían y lo que hacían era insultarme”, aseveró y citó la cruda frase que le dijo su hermano: “No siento los dientes“.

“Él está bien, por suerte. Le hicieron una resonancia. Tenía afectados 4 dientes y no podía ver por uno de sus ojos. El diagnóstico arrojó una fisura en la nariz y otra en el pómulo. Ahora hay que esperar que baje la inflamación y se le harán otros exámenes. Pero por suerte está tranquilo”, concluyó.