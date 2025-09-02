Un jugador que en el último tiempo parecía inamovible en el Club Deportivo Guadalajara era Gilberto Sepúlveda. Desde la llegada de Gabriel Milito perdió ese lugar de preponderancia, pero siguió sumando minutos importantes, incluso como titular. Por su bajo rendimiento, últimamente acumuló muchas críticas, que se pueden incrementar si se tiene en cuenta un dato de su contrato.

De acuerdo a lo que reveló el periodista César Huerta, Sepúlveda es el canterano mejor pagado de todo el plantel profesional de Chivas (exceptuando a Javier Hernández). El defensor ya lleva 6 temporadas jugando en el primer equipo y tiene 26 años, por lo que se espera un salto de calidad en su nivel.

En lo que va del año, el Tiba no cumplió las expectativas siendo uno de los puntales del equipo. Además, portó el gafete de capitán en más de una oportunidad. Sin embargo, no pudo cumplir su función de líder futbolístico, lo que llevó a ser algo relegado por Gabriel Milito.

De igual manera, el zaguero fue titular en la mitad de los partidos que Chivas jugó en el Apertura 2025. En total, sumó 225 minutos y vio 2 veces la tarjeta amarilla. Más allá de los números, el rendimiento analizado en términos cualitativos no deja conforme a la afición.

Gilberto Sepúlveda protagonizó una jugada polémica en Chivas vs. Cruz Azul

Entre las jugadas polémicas que se dieron en el último partido de Chivas, hubo una que protagonizó Gilberto Sepúlveda. Gabriel Fernández luchó con el defensor una balón aéreo que llegó desde el fondo de la defensa de Cruz Azul. Luego, marcó el gol, pero fue anulado tras la intervención del VAR.

El Toro mandó al suelo al Tiba y se adueñó del balón para marcharse solo ante la portería local. Luego de su definición, el uruguayo festejó con sus compañeros. Sin embargo, Víctor Alfonso Cáceres anuló el tanto luego de revisarlo en el VAR, ya que consideró que hubo falta del delantero sobre el zaguero.