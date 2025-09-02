El Guadalajara viene de sufrir un robo escandaloso ante Cruz Azul, partido en el que perdió por 2-1, luego de que no le hayan cobrado un penal enorme, como el Estadio Akron, de parte del Toro Fernández. Ayer la Comisión de Árbitros filtró audios del VAR del último partido del Guadalajara y el Cantante Guerrero los expuso al afirmar que no pusieron la explicación de la falta del jugador de la Máquina porque saben muy bien que se equivocaron.

A lo largo de los últimos partidos del Guadalajara le han cobrado cinco penales en contra, de los cuales solamente uno pudo atajar Raúl Rangel. A favor del arbitraje hay que destacar que fueron errores propios y claros por parte de la defensa rojiblanca.

A su vez, en cada uno de los partidos de Chivas siempre hubo una polémica en contra que podría haber beneficiado al Guadalajara. Sin embargo, contra Cruz Azul fue descarado el penal que Víctor Cáceres y el VAR no le cobraron al equipo de Gabriel Milito tras la clara mano del Toro Fernández, la cual se ve claramente por televisión o desde la última grada del Estadio Akron.

Víctor Cáceres no sancionó un claro penal a favor de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Ayer la Comisión de Árbitros filtró los audios del VAR para explicar solamente por qué no sancionaron la falta contra Bryan González, jugada discutible, y no la mano cometida del futbolista de la Máquina. Tras esta publicación, el Cantante Guerrero expuso al arbitraje mexicano al afirmar que no la muestran porque no quieren asumir que se equivocaron.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

Como se sabe Chivas viajará a Estados Unidos para enfrentar a León un amistoso en medio de la fecha FIFA. Debido a este motivo el Guadalajara volverá a ver acción recién el sábado 13 de agosto cuando enfrente a América en una nueva edición del Clásico Nacional en el Estadio Ciudad de los Deportes desde las 21:15 del Centro de México.