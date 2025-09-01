En la misma sintonía en la que se vienen dando los partidos del Club Deportivo Guadalajara, el enfrentamiento contra Cruz Azul tuvo algunas jugadas polémicas. Una de ellas se dio a los 34 minutos del primer tiempo, cuando Víctor Alfonso Cáceres, árbitro del encuentro, sancionó una falta sobre Bryan González dentro del área de la Máquina Cementera.

Sin embargo, el central fue llamado por el VAR, que le aconsejó revisar la jugada. Finalmente, Cáceres rectificó su decisión, ya que consideró que no había infracción por parte de Carlos Rodríguez. Ahora, la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol difundió el audio de la situación. Además explicó la jugada y apoyó el accionar de los colegiados.

“El defensor número 19 de Cruz Azul realiza una carga hombro con hombro de manera lícita sobre su adversario teniendo el balón en contexto de disputa en todo momento. Existe además un movimiento adicional de la pierna derecha del atacante número 5 de Guadalajara el cual invade el espacio de carrera del defensor”, arguyeron.

Luego, la voz oficial de la Comisión de Árbitros continuó con su explicación, donde consideraron que el movimiento del propio Cotorro generó su caída: “Un contacto con el pie derecho del jugador número 19 de Cruz Azul del cual es responsable el propio atacante y siendo el motivo por el que termina cayendo”.

Salvador Pérez Villalobos estuvo al frente del VAR de Chivas vs. Cruz Azul

Desde la comisión agregaron que consideran correcta la decisión final de Víctor Alfonso Cáceres y de la intervención del VAR, que estuvo a cargo de Salvador Pérez Villalobos. “Hombro a hombro, no hay movimiento con el brazo. Es una disputa normal y leal del juego“, afirmó en vivo el colegiado.

Luego, en la conversación entre ambos réferis, Cáceres admite que había sancionado el penal por una infracción abajo. Pérez Villalobos repitió la jugada luego de llamar al central y convenció al árbitro de rectificar su determinación, concluyendo con un balón a tierra.