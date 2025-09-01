Antes de la derrota del pasado sábado ante Cruz Azul, el Club Deportivo Guadalajara vivió un partido repleto de emociones contra Xolos. En Tijuana, Chivas comenzó perdiendo 3 a 0, sin embargo, en el segundo tiempo reaccionó y consiguió el empate. Además de las malas noticias que llegaban desde el juego y el resultado, el partido inició con la negativa de la lesión de Richard Ledezma.

El carrilero por derecha fue sustituido a los 2 minutos por Alan Mozo. Al retirarse, a Richy se lo notaba claramente dolorido. Sin confirmación oficial por parte del club, en un primer momento se habló de un plazo de recuperación de un mes, como mínimo. Sin embargo, ahora se podría dar un regreso que ilusiona al aficionado respecto al próximo partido.

De acuerdo a lo que informó el periodista Aldo Lara en un video en su canal de Youtube, Ledezma podría llegar a jugar contra el Club América. No obstante, no es sencillo que llegue, ya que entre el partido contra Tijuana y el Clásico Nacional transcurrirán 22 días.

La lesión de Richy sería un desgarro, lo que implica, en el mejor de los casos, 3 semanas de inactividad. De esta manera, el panorama más optimista contemplaría su presencia en el duelo trascendental de la jornada 8, aunque restaría saber si Gabriel Milito lo consideraría en esas condiciones.

Gabriel Milito eligió a Diego Campillo para reemplazar a Richard Ledezma

Cuando se esperaba que Alan Mozo fuera el reemplazante de Richard Ledezma en el partido contra Cruz Azul, el elegido fue Diego Campillo. Mozo fue quien ingresó en el arranque del partido contra Tijuana, aunque luego volvió a salir en el entretiempo por decisión de Gabriel Milito. El ex Juárez convirtió un gol y, desde su vuelta a Chivas, ya jugó como central mediocampista y lateral.