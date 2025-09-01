Con 9 partidos dirigidos en el Club Deportivo Guadalajara, Gabriel Milito no encuentra el camino del triunfo. Solo 2 victorias resultan escasas, además de 2 empates y 5 derrotas. Por todo ello, varias críticas recaen sobre el director técnico, dentro de las que se destaca que no modifica su manera de jugar.

Más allá del estilo y de la disposición táctica, algunos jugadores son claramente del gusto del Mariscal, y otros no. Quien no entra en el favoritismo del entrenador es Fernando Rubén González. El mediocampista es suplente en cada partido de Chivas, pero no suele sumar minutos.

Fernando Rubén González no entra en los planes de Gabriel Milito para el equipo titular de Chivas. (Getty)

Con el esquema dispuesto por Milito no hay tantos lugares para jugadores con las características del Oso. En defensa hay 3 centrales y 2 carrileros que se incorporan a la zona de medios. En la mitad de la cancha solo hay 2 jugadores, para luego dejar lugar a los 3 atacantes, de los cuales uno de ellos es el centrodelantero.

En la zona donde encajaría González es en el centro del mediocampo, lugar que parece reservado para Erick Gutiérrez y Omar Govea. Ante la lesión del ex Monterrey, Luis Romo volvió a jugar de volante, dejando la defensa, pero el Oso nunca pareció ser considerado.

Fernando Rubén González solo tuvo actividad en Leagues Cup en la actual temporada

En los 6 partidos que Chivas jugó en el Apertura 2025, González no sumó minutos. En los únicos partido que Gabriel Milito utilizó al mediocampista fue ante New York Red Bulls y Cincinnati FC, ambos por Leagues Cup. El encuentro correspondiente a la tercera jornada encontró al Rebaño Sagrado ya eliminado de la competición, por lo que el DT colocó una alineación alternativa.