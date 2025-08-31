A pesar de que las Chivas de Guadalajara no logran obtener buenos resultados y naufragan por el fondo de la tabla en el Apertura 2025, el entrenador rojiblanco, Gabriel Milito, se muestra fuerte, optimista y conforme con la manera en la que trabajan y se desempeñan sus jugadores.

Disputada casi la mitad del semestre, Milito y su cuerpo técnico comienzan a definir ciertas jerarquías dentro de la plantilla. El Rebaño cuenta con muchos jugadores y no hay minutos para todos, por lo que algunos elementos comienzan a quedar relegados.

Raúl Martínez y Eduardo García, canteranos de Chivas, no fueron convocados por Gabriel Milito para enfrentar a Cruz Azul (Imago7)

Por ejemplo, ante Cruz Azul, hubo dos jugadores que no formaron parte de la convocatoria por decisión técnica. Se trata de Dragón García y Raúl Martínez, canteranos que están claramente relegados. El portero perdió su lugar como suplente en manos de Óscar Whalley, mientras que el zaguero central ha decepcionado con sus actuaciones.

Además de los dos mencionados, Isaac Brizuela fue el último en ser descartado, pues sí incluyó la convocatoria pero se quedó afuera de la banca. Asimismo, los que se quedaron sin ver minutos fueron Alan Mozo, Fernando González, Luis Olivas y Teun Wilke, además de Whalley.

Los jugadores que Chivas tiene lesionados