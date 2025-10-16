Matías Almeyda encabezó la última gloriosa etapa del Club Deportivo Guadalajara. Bajo su ala pasaron muchos futbolistas que marcaron historia en la institución y lograron hacer despegar sus carreras. Aunque también existieron algunos casos contrarios, como es el de José Gurrola.

Nacido en abril de 1998 en Hermosillo, Sonora, Gurrola desarrolló su parte final de fuerzas básicas en la institución de Verde Valle, ascendiendo de categoría y prometiendo ser un gran prospecto. En paralelo, fue campeón de Concacaf con la Selección Mexicana Sub 17 e integró el equipo que salió tercero en el Mundial de la categoría de Chile 2015.

Gurrola, con México Sub 17 en el Mundial de 2015. (Imago 7)

A sus 18, 19 y 20 años coincidió con el pico de la era Almeyda y un plantel altamente consolidado. El entrenador argentino no le dio mucho espacio y solo lo incluyó en un partido del primer equipo durante su último campeonato como DT: Gurrola jugó únicamente y como titular ante Atlas en la jornada 16 del Clausura 2018. Aquella Liga MX fue donde el Rebaño no tuvo una buena actuación y el Pelado decidió su salida definitiva.

José Gurrola, con Chivas Sub 20 en un Clásico Nacional. (Imago 7)

Precisamente en verano de 2018 salió por primera vez de Chivas: Gurrola fue cedido a Atlético San Luis, donde jugó 7 partidos. Al año siguiente acabó contrarto con Guadalajara y pasó a Juárez, donde participó en el cuadro Sub 20 fronterizo; y en enero de 2020 pasó al Cafessa del ascenso. Su carrera volvería a tener un pequeño renacer, pero no por muchos años…

José Gurrola, ex Chivas, quedó sin equipo con 27 años

Luego de un breve paso por Mazorqueros en la segunda mitad del 2020, José Gurrola fue adquirido por el Querétaro y volvió a la Liga MX, participando en 11 partidos y anotando un gol. Sin embargo, tras solo un semestre regresó a la Liga de Expansión para embarcarse en Cimarrones, con quien permaneció dos años y disputó 57 encuentros. En verano de 2023 se convirtió en nuevo refuerzo de Atlético La Paz, también de la segunda categoría, en lo que sería su último equipo.

José Gurrola jugando con Atlético La Paz en 2023. (Imago 7)

Luego de un año y 21 partidos defendiendo al equipo de Baja California, a mediados de 2024 Gurrola fue dejado en condición de libre, y hasta la actualidad no ha encontrado equipo. En sus redes sociales se muestra alejado del futbol y haciendo una vida completamente diferente a la que supo tener, siendo su último material publicado con la indumentaria de La Paz.