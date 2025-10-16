Este sábado 16 de octubre, por la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX, Chivas recibirá a Mazatlán en un duelo que promete emociones en el Estadio Akron. El Rebaño Sagrado llega con una racha positiva de tres victorias consecutivas, mientras que Mazatlán buscará aprovechar el momento para acercarse a la zona de Liguilla y frenar el buen paso del conjunto rojiblanco.

Bryan Colula, lateral de Mazatlán, encendió la previa con un mensaje claro sobre el enfrentamiento: “Estamos buscando conseguir una buena racha, al igual que Chivas está teniendo ahorita, y creo que es buen momento para nosotros rompérsela y seguir creciendo la nuestra”, señaló el jugador.

El futbolista reconoció la dificultad de la visita al Estadio Akron, pero dejó en claro que el equipo llega concentrado. “Sabemos que vamos a una cancha complicada, pero nosotros estamos enfocados en lo nuestro, trabajando, mejorando las áreas de oportunidad que tenemos”, agregó Colula.

Además, destacó la importancia de la confianza y del apoyo del cuerpo técnico: “Creo que la confianza en el fútbol siempre es muy importante y yo agradezco al profe por esa confianza que me ha brindado. En la posición que me toca estar, siempre trato de hacerlo lo mejor posible”, afirmó.

¿Se repite el duelo? Bryan Colula en marcaje de Cade Cowell (Getty Images)

Bryan Colula confía en tener un buen cierre de fase regular

Finalmente, Colula recordó que Mazatlán ha logrado buenos cierres en torneos anteriores y que sigue con la ambición de pelear por la Liguilla. “Mientras exista la posibilidad, nosotros vamos a luchar hasta el final. Mazatlán merece una Liguilla desde ya hace tiempo porque se han venido haciendo muy bien las cosas”, concluyó. La advertencia está lanzada: Chivas tendrá enfrente a un rival decidido a interrumpir su racha.