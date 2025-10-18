Las Chivas de Guadalajara llegan a la Jornada 13 del Apertura 2025 con la necesidad de continuar con su racha de tres victorias consecutivas. Con el objetivo de meterse en puestos de Liguilla directa, el Rebaño recibirá este sábado a Mazatlán en el Estadio Akron.

Los dirigidos por Gabriel Milito aprovecharon el receso por fecha FIFA para disputar un amistoso contra América en Estados Unidos, pero ahora será el turno de retomar la actividad oficial. La buena noticia es que el cuerpo técnico recuperará a varios elementos de la plantilla. El choque dará inicio a partir de las 19:05hs.

¿Chivas vs. Mazatlán va por TV abierta?

En medio de este contexto, la clásica pregunta que surge es si el partido entre Chivas y Mazatlán se podrá seguir por TV Abierta. La respuesta es que no, ya que los partidos de local del Guadalajara únicamente son transmitidos por la señal de Amazon Prime. Asimismo, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda en el encuentro minuto a minuto.

Probable alineación del Guadalara vs. Mazatlán

De cara a este encuentro, Chivas podría formar con Raúl Rangel; José Castillo, Diego Campillo, Luis Romo, Miguel Tapias, Bryan González; Richard Ledezma, Fernando González, Omar Govea; Efraín Álvarez y Armando González.