Las Chivas de Guadalajara buscan continuar con su racha de victorias en el Apertura 2025 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado se enfrenta este sábado a Mazatlán, por la Jornada 13, en busca de su cuarto triunfo consecutivo. El conjunto rojiblanco quiere meterse en puestos de clasificación directa a la Liguilla.

Tras el amistoso ante América en Estados Unidos, el entrenador Gabriel Milito recuperará varios elementos, tanto de jugadores lesionados (Érick Gutiérrez y Roberto Alvarado) como de los jóvenes que se encontraban afectados a la Selección Mexicana Sub-20 (Yael Padilla y Hugo Camberos).

Pulido y Cowell, cepillados por Milito

La gran sorpresa en la convocatoria de Chivas para recibir a Mazatlán, sin duda pasa por las ausencias de Alan Pulido y Cade Cowell. Ambos delanteros parecen estar relegados, a tal punto de que Milito decidió ni incluirlos para el duelo de este sábado. Sin embargo, también cabe recordar que habrá partidos entre semana y quizás el entrenador planea ciertas rotaciones, ya sea en el once como en la nómina.

El gol que impulsó la carrera de Hormiga González

En diálogo con Claro Sports, el delantero de Chivas, Armando González, fue consultado sobre su buen momento y respondió cuál cree que fue su momento de despegue: “El gol contra América… yo creo que eso también me impulsó más porque tenía muchas ganas de meterle un gol al América. Desde el Clásico que me tocó iniciar y tuve esa situación mano a mano que no pude concretar, tenía esa espina de querer meter un gol“, aseguró.

José Castillo confía en clasificar directo a la Liguilla

En rueda de prensa previa al choque frente a Mazatlán, el defensor José Castillo dejó en claro su confianza para que el Guadalajara pueda acceder directo a la Liguilla: “Es un objetivo (…) Me parece una aspiración viable. Si te basas en esta racha de partidos, creo que es más que viable pensar que el equipo tiene la capacidad para hacerle frente a estos partidos que son tan relevantes de cara al cierre de torneo y confiamos en que vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para estar peleando hasta el final, a muerte, por esos objetivos que nos trazamos desde el principio”.