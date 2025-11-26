Mañana Chivas comienza a poner en juego de lo hecho en el Apertura 2025 cuando enfrente a Cruz Azul por la ida de los Cuartos de la Final de la Liguilla. De cara al juego contra la Máquina, dan a conocer que Gabriel Milito llevaría adelante solamente un cambio mañana en el Estadio Akron debido a que volvería a poner de titular a Luis Romo por Gilberto Sepúlveda.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado mañana necesita encaminar la serie a su favor debido a que el conjunto de la Noria cuenta con la ventaja deportiva por haber finalizado mejor en la tabla de posiciones. Es por ese motivo que es necesario viajar a Ciudad de México con la mayor diferencia de goles posibles porque empate en el marcador global le da la clasificación directa al equipo de Nicolás Larcamón.

Esta tarde Gabriel Milito lleva adelante su último entrenamiento con Chivas de cara al duelo contra Cruz Azul. De cara al duelo en el Estadio Akron destapan que Gabriel Milito llevaría adelante solamente un cambio, ya que Luis Romo cumplió con su jornada de expulsión e ingresará por Gilberto Sepúlveda.

Gabriel Milito define la alineación titular de Chivas ante Cruz Azul. (Foto: IMAGO7)

“Hay un cambio seguro. Uno garantizado para el día de mañana. El regreso de Luis Romo, quien después de haberse perdido el partido ante Rayados de Monterrey va a regresar a la línea defensiva del Guadalajara”, expresó José María Garrido en Futbol con Cerebro.

Y agregó: “(Romo es) una pieza fundamental para el esquema de Guadalajara. Hasta el partido contra Pachuca había disputado todos los minutos de la liga. Es un jugador ejemplar para el técnico. Gabi Milito, cuando tiene charlas grupales, a Luis Romo siempre lo pone de ejemplo. ‘Miren cómo trabaja Romo’, ‘Miren el liderazgo de Romo’. El técnico siempre pone de ejemplo a los chavos y a los de experiencia. Lo pone como referente a Luis Romo. Si ya lo tiene a disposición lo va a poner de titular y le va a devolver el gafete de capitán”.

¿Cómo sería la alineación de Chivas ante Cruz Azul?

Según lo informado por José María Garrido y Jesús Bernal, Chivas mantendría al once que superó a Rayados de Monterrey en la jornada 17 del Apertura 2025. De esta manera, la alineación de Gabriel Milito sería: Raúl Rangel en la portería, en defensa Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Luis Romo, José Castillo y Bryan González, en el medio Omar Govea, Rubén González, Efraín Álvarez y Roberto Alvarado, en el ataque Armando González.

La otra duda que surge es quiénes serán los jugadores descartados en la convocatoria para enfrentar a Cruz Azul. Alan Pulido y Cade Cowell son dos futbolistas que no entran hace un buen tiempo en la consideración del entrenador argentino, por lo que no sería extraño que no se sume. A ellos hay que sumar a Samir Inda, canterano que pelea de atrás su posición en el medio campo, y a Luis Olivas, quien era tenido en cuenta por la lesión de Miguel Tapias.