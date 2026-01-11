Ayer Gabriel Milito no dio de qué hablar por la victoria de Chivas ante Pachuca, sino que lo hizo con sus brutales declaraciones sobre los cepillados. La frase que retumba en la sala de prensa en el Estadio Akron es que había jugadores que no toleraban ser suplentes en su equipo y esta mañana insider del Guadalajara reveló que esas palabras iban en referencia a Érick Gutiérrez.

Con 12 los futbolistas que conforman la lista de jugadores que no fueron tenidos en cuenta por el entrenador argentino en el conjunto rojiblanco. Entre los futbolistas con renombre se encuentran Alan Mozo, Alan Pulido y Guti, jugadores que representan un alto gasto para la institución en cuanto sus salarios.

En medio de este contexto, Chivas volvió a tener acción en la Liga MX con una contundente victoria ante Pachuca por 2-0. Sin embargo, Gabriel Milito dio a de qué hablar cuando fue consultado sobre los cepillados ya que afirmó que había jugadores que no toleraban ser suplentes en su equipo.

Gabriel Milito da de qué hablar en Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Entiendo perfectamente que todos los jugadores quieren jugar. Para evitar ciertas situaciones, muchas veces es mejor ser sincero con el futbolista y decirle desde el inicio si va a arrancar desde atrás o si tendrá poca participación. Para no afectar la dinámica del día a día, en esos casos es mejor que salgan a jugar. Hay jugadores que no toleran la suplencia, porque es muy difícil mantenerse positivo cuando no se juega”, expresó el entrenador argentino en la última pregunta en rueda de prensa.

¿A qué jugador de Chivas se refería Gabriel Milito?

Esta mañana José María Garrido señaló que estas palabras de Gabriel Milito eran en referencia a Érick Gutiérrez. “El técnico fue muy descriptivo y muy claro en el escenario que está explicando es el tema de Eric Gutiérrez, un jugador que no estaba contento porque ya no estaba teniendo la participación que él quisiera tener”, explicó en Futbol con Cerebro.

Y añadió: “El técnico desde el primer momento les dijo ‘No quiero caritas’. Y esta situación habla del tema, del ambiente positivo, habla de sentirse útiles. Describió la situación de Eric Gutiérrez. Por eso Guti se fue porque prefería calidad en cuestión a cantidad, porque para el técnico ya no estaba teniendo el mismo rendimiento que llegó a tener y ante el escenario en el que ya no estaba jugando y estaba empezando a generar cierta fricción cierto rose se le dijo ‘El tema está así, mejor búscale por otro lado’“.

En el mismo reporte José María Garrido señaló que no se refiere a Alan Pulido debido a que en el caso del atacante hay cuestiones de indisciplinas. No hay que olvidarse que Teun Wilke y Chicharito Hernández pasaron a ser primeras opciones ante una lesión de Armando González, mientras que Puligol no era convocado y se mostraba de fiesta por Guadalajara.