Ayer Chivas comenzó de la mejor manera el Clausura 2026 debido a que superó por 2-0 a Pachuca en el Estadio Akron. Tras el partido Gabriel Milito fue consultado sobre los cepillados y señaló que muchas veces los jugadores no toleran ser suplentes y que hay que se sinceros para evitar ciertas situaciones.

La victoria ante los Tuzos no solo sirvió para mantener el rumbo que eligió la directiva rojiblanca tras el Apertura 2025, sino que además echó por tierra cualquier duda sobre la determinación que se tomó con varios jugadores. Especialmente con nombres se fueron por la puerta de atrás como Alan Pulido, Érick Gutiérrez y Alan Mozo.

En conferencia de prensa Gabriel Milito explicó que invitó a los jugadores a salir del Guadalajara para que tengan más oportunidades. “Les expliqué la situación, como tiene que ser, dándole mis argumentos de por qué no iban a continuar“, comentó el entrenador argentino. Y agregó: “Hemos sido claros en el sentido de que iban a comenzar relegados”.

Gabriel Milito fue muy claro sobre los cepillados en Chivas. (Foto: IMAGO7)

Sobre el final de la conferencia de prensa esta misma consulta regresó, pero en relación a las críticas que hay por no haber tenido la misma cantidad de altas que de bajas. En ese momento, el entrenador argentino profundizó su explicación al decir que prefiere más calidad que cantidad y que muchas veces los futbolistas no soportan estar esperando en el banco de suplentes.

“Entiendo perfectamente que todos los jugadores quieren jugar. Para evitar ciertas situaciones, muchas veces es mejor ser sincero con el futbolista y decirle desde el inicio si va a arrancar desde atrás o si tendrá poca participación. Para no afectar la dinámica del día a día, en esos casos es mejor que salgan a jugar. Hay jugadores que no toleran la suplencia, porque es muy difícil mantenerse positivo cuando no se juega”, señaló.

Y agregó: “Cuando el grupo es demasiado amplio, hay jugadores que ni siquiera son considerados para las convocatorias. Al principio puede no representar un problema, pero cuando esa situación se repite, termina afectando la dinámica del equipo. Prefiero contar con futbolistas que se sientan parte, apostando por la calidad antes que por la cantidad, en función de los objetivos que tenemos“.

¿Qué jugadores fueron cepillados de Chivas?

La lista de jugadores de Chivas que fueron cepillados del Apertura 2025 al Clausura 2026 supera los 10 casilleros. Para este torneo para Gabriel Milito fueron borrados Eduardo García, Leonardo Sepúlveda, Luis Olivas, Raúl Martínez, Alan Mozo, Isaac Brizuela, Érick Gutiérrez, Javier Hernández, Teun Wilke, Alan Pulido y Cade Cowell.