El Apertura 2025 de la Liga MX resultó atractivo para las Chivas, no sólo por el buen funcionamiento que demostraron bajo el mando de Gabriel Milito, sino también por la aparición de un joven que saltó desde el Sub-19 al primer equipo y no precisó adaptación alguna. Hablamos, por supuesto, de Santiago Sandoval, una de las grandes promesas rojiblancas.

Con apenas 17 años, Sandoval se ganó la confianza de Milito, quien de manera sorpresiva lo eligió como titular en buena parte del torneo, incluso por delante de otros nombres como Roberto Alvarado y Efraín Álvarez o de atacantes como Chicharito Hernández, Alan Pulido, Cade Cowell. En total, el mediapunta zurdo jugó 21 partidos del semestre pasado.

Santiago Sandoval pasó de ser la gran irrupción de Chivas a estar prácticamente olvidado por Gabriel Milito (Imago7)

No obstante, algo ha cambiado en la consideración del entrenador, ya que en este Clausura 2026 parece haberse olvidado por completo de Santi Sandoval. El canterano apenas vio participación en dos encuentros y en ambos ingresó para los minutos finales y el tiempo adicional.

La mejora en el nivel de Roberto Alvarado, sumado al esquema definido que ya tiene Milito y al fichaje de un jugador polifuncional como Brian Gutiérrez le ha restado protagonismo al juvenil, quien deberá esperar su oportunidad, la cual podría darse quizás en la Liguilla, cuando la estructura de Chivas quede resentida por la baja de los jugadores convocados a la Selección Mexicana para el Mundial.

Jonny Pérez, otro competidor para Santiago Sandoval

A la situación actual de Santi Sandoval, se le sumará muy pronto una nueva competencia, ya que el flamante fichaje, Jonathan Pérez, también se desempeña en su misma posición: del centro hacia la derecha y con perfil zurdo, por lo que será otra alternativa para Milito y podría restar oportunidades al juvenil que supo ser la gran sorpresa rojiblanca en el anterior semestre.