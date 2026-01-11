A lo largo de toda la Liga MX hay una gran cantidad de jugadores que se formaron en Chivas, no tuvieron la oportunidad para terminar de consolidarse y hoy llevan adelante su historia en otros clubes. Uno de ellos es Jesús Brígido Chen que llegó a Leones Negros y que ahora se destacó con un golazo en la Liga de Expansión MX.
Una de las últimas gestiones que a la afición del Guadalajara ilusionó mucho fue Veljko Paunovic, con quien se logró ser subcampeón en el Clausura 2023. A su vez, se dio el debut de Brígido, Yael Padilla, Raúl Martínez y Raúl Rangel.
A diferencia del Tala y Padilla, Jesús Brígido se fue libre de Chivas, llegó a Pachuca y hoy viste los colores de Leones Negros de la Liga de Expansión MX. Hoy tuvo su debut en el Clausura 2026 ante la Jaiba Brava en el Estadio Jalisco.
A minutos del final del primer tiempo, el exjugador del Guadalajara recibió con espacio, metió una excelente pared con Joel Pérez, quien le dio una asistencia con túnel incluido, y con espacio marcó sobre el palo de derecho de Joel García.
Tapatío empató contra Atlético La Paz
El viernes Tapatío debutó en el Clausura 2026 con un empate 2-2 ante Atlético La Paz en el Estadio Guaycura. El equipo de Pepe Meléndez es sexto con un punto y volverá a tener acción el próximo viernes cuando reciba a Venados en el Estadio Akron.