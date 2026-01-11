A lo largo de toda la Liga MX hay una gran cantidad de jugadores que se formaron en Chivas, no tuvieron la oportunidad para terminar de consolidarse y hoy llevan adelante su historia en otros clubes. Uno de ellos es Jesús Brígido Chen que llegó a Leones Negros y que ahora se destacó con un golazo en la Liga de Expansión MX.

Una de las últimas gestiones que a la afición del Guadalajara ilusionó mucho fue Veljko Paunovic, con quien se logró ser subcampeón en el Clausura 2023. A su vez, se dio el debut de Brígido, Yael Padilla, Raúl Martínez y Raúl Rangel.

A diferencia del Tala y Padilla, Jesús Brígido se fue libre de Chivas, llegó a Pachuca y hoy viste los colores de Leones Negros de la Liga de Expansión MX. Hoy tuvo su debut en el Clausura 2026 ante la Jaiba Brava en el Estadio Jalisco.

Brígido anotó en la victoria de Leones Negros. (Foto: IMAGO7)

A minutos del final del primer tiempo, el exjugador del Guadalajara recibió con espacio, metió una excelente pared con Joel Pérez, quien le dio una asistencia con túnel incluido, y con espacio marcó sobre el palo de derecho de Joel García.

Tapatío empató contra Atlético La Paz

El viernes Tapatío debutó en el Clausura 2026 con un empate 2-2 ante Atlético La Paz en el Estadio Guaycura. El equipo de Pepe Meléndez es sexto con un punto y volverá a tener acción el próximo viernes cuando reciba a Venados en el Estadio Akron.