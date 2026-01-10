Sergio Aguayo es uno de los canteranos más prometedores que tiene Chivas en la actualidad. Luego de que Gabriel Milito lo llamara a la pretemporada con el Primer Equipo de cara al Clausura 2026, la directiva del Guadalajara decidió hacer válida la opción de compra definitiva y registrarlo en Primera División para el torneo en curso. Sin embargo, el club tiene claro que todavía necesita seguir sumando experiencia, razón por la cual algunos partidos continuará disputándolos con el Tapatío.

Este viernes, el Tapatío visitó a Atlético La Paz en la Jornada 1 de la Liga de Expansión MX, en un encuentro que terminó con un empate con sabor a derrota para los rojiblancos. El equipo tenía el partido bajo control, pero todo se complicó a partir de un error de Sergio Aguayo, quien fue expulsado al minuto 70 por doble tarjeta amarilla, dejando a su equipo con un hombre menos durante más de 20 minutos.

Tras la expulsión, Atlético La Paz tomó el control del partido aprovechando la superioridad numérica y comenzó a atacar con insistencia la portería defendida por Sebastián Liceaga, hasta que logró el gol del empate al minuto 90. Para completar una noche complicada, Aguayo prácticamente no generó peligro en ataque, ya que apenas registró tres remates y ninguno de ellos fue dirigido a portería.

La expulsión del delantero generó mucha polémica, ya que se dio en una jugada defensiva en la que, si bien Aguayo venía forcejeando con el atacante rival y llegó a sujetarlo en un par de ocasiones, en el contacto que el árbitro sancionó como falta el rojiblanco alcanzó a puntear el balón. De hecho, la propia cuenta oficial del Tapatío dejó entrever que la expulsión no debió haberse producido.

Sergio Aguayo no podrá jugar con Tapatío y podría ser opción para Gabriel Milito

Con esta tarjeta roja, Sergio Aguayo no tendrá actividad con el Tapatío hasta el viernes 23 de enero. Paradójicamente, esta situación podría beneficiarlo indirectamente, ya que Chivas afrontará una doble jornada esta semana ante Juárez, por lo que Aguayo podría convertirse en una opción para Gabriel Milito en caso de que el estratega argentino decida rotar a sus delanteros y evitar sobrecargas físicas en un calendario tan apretado.