De cara al debut delClub Deportivo Guadalajara en el Torneo Clausura 2026. Luis Romo habló en rueda de prensa y sin pelos en la lengua dijo que nuestras Chivas es un serio candidato a ganar el título en este semestre.

“Estamos para pelear cada partido al máximo, para plantear nuestra idea en el campo, cada juego, jugar de la misma manera siendo locales y visitantes, demostrar que somos un candidato serio al campeonato y pelearlo totalmente todo el torneo. Tenemos la idea muy bien tomada esta vez, aprendimos mucho el torneo pasado de Gaby (Milito), fue de mucho aprendizaje y se cerró de gran manera, se hizo una gran serie de Liguilla en la que no pudimos avanzar. Pero creo que ya plasmamos lo que queríamos durante todo el torneo. Así que esta vez a lo que aspiramos es hacer más contundentes, ser dominantes del partido más tiempo. Y realmente convertirnos en un aspirante al título con buenos resultados”, mencionó.

Tras la salida de Javier “Chicharito” Hernández, el exjugador de los Gallos Blancos del Querétaro y Cruz Azul se convertirá en uno de los futbolistas más experimentados del Rebaño Sagrado, y ante este escenario no se achica.

“Es una responsabilidad que me obliga a exigirme, a estar a tope, y poner el ejemplo sobre todo. Cada vez que yo pida algo, lo tengo que hacer primero, obligar exigencia, ya lo hablé con el grupo de lo que voy a intentar ser con ellos, y lo que tiene que ser para mí también, porque cuando quieres lograr cosas importantes todo tiene que estar en la misma línea”, agregó.

Luis Romo habló ante los medios de comunicación.

¿Cuándo hace su debut Chivas en el Torneo Clausura 2026?

Chivas debutará en el Torneo Clausura 2026 este sábado 10 de enero ante los Tuzos del Pachuca, como parte de la Jornada 1, a disputarse en la cancha del Estadio Akron, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.