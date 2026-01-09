La espera ha concluido y Chivas hará su presentación en el Clausura 2026 cuando reciba al Pachuca en la cancha del Estadio Akron, en donde Armando González no ocultó su ilusión por un nuevo torneo portando la camiseta rojiblanca.

La Hormiga se consagró como campeón de goleo de la Liga MX, lo que ha incrementado la ilusión de los aficionados de poder celebrar pronto un nuevo título de Liga, el cual se ha convertido en el objetivo dentro del Guadalajara.

“Feliz y emocionado de iniciar un nuevo torneo, con esa ilusión que te da siempre el primer partido y esas ganas de seguir creciendo.

“Lo primordial es seguir reafirmando lo que hicimos el torneo pasado. Dimos una muestra de que podíamos competir por el título y ahora lo tenemos que demostrar nuevamente y luchar por eso“, explicó el delantero en entrevista a Chivas TV.

Por su parte, al ser cuestionado sobre su estado físico tras la lesión muscular que le impidió participar en la recta final del semestre anterior y en la pretemporada, el juvenil dejó en claro que ya está al cien por ciento y dispuesto a repetir lo logrado el semestre anterior.

“Me siento muy bien, ya me siento muy bien. Con todas las ganas y emoción de seguir dando mi máximo en cada partido.

“Con la misma responsabilidad que se toma todos los días por ser un jugador de Chivas. Es una responsabilidad grande, pero me gusta porque significa que estás haciendo las cosas bien. Seguir creciendo y mejorando para reafirmar lo que hice“, concluyó.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Pachuca por el Clausura 2026?

El choque entre rojiblancos e hidalguenses se llevará a cabo el próximo sábado 10 de enero en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.