Armando González comenzó la carrera por la titularidad en cuarto lugar entre las preferencias de Gabriel Milito; sin embargo, su trabajo le fue haciendo ganar peldaños y hoy ha superado a Alan Pulido y Chicharito Hernández, por lo que reveló cómo hizo para ganarles la carrera por el once titular.

“Nunca me pasó por la cabeza que yo no podría ser el titular, nunca me pasó por la cabeza que yo no podría meter goles, es algo que siempre he tenido muy claro. Los minutos que me den, lo que me toque hacer lo voy a hacer al cien por ciento y los goles es el resultado de lo que hago en la cancha y la semana.

“Tener a Alan Pulido y a Chicharito ahí conmigo es de gran ayuda, me motivan porque en la forma en la que ellos entrenan me motivan a seguir luchando. Sus consejos son muy cruciales”, declaró la Hormiga a Chivas TV.

El mejor artillero del chiverío en este Apertura 2025 aseguró que dentro del plantel aún no echan las campanas al vuelo por la buena racha que presumen, sino que seguirán insistiendo en mejorar hasta poder conseguir el trofeo de campeones.

“Entender los momentos, entender que íbamos por buen camino y que esto toma tiempo, pero no cambiar la idea. Si las cosas no salían, no podíamos cambiar la idea, la convicción que teníamos de que tarde o temprano se iban a dar las cosas.

“No porque ya salgan las cosas no significa que ya estamos bien, todavía no. Hasta que no veamos el objetivo cumplido, no vamos a cambiar”, concluyó la Hormiga.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Mazatlán?

El regreso a la actividad del Guadalajara en el Apertura 2025 se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre en la cancha del Estadio Akron, duelo que estaría pactado a arrancar en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.