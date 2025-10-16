Hugo Camberos es uno de los futbolistas más talentosos que ha brindado la cantera de Chivas desde hace varios años, por lo que su nombre se ha vinculado con algunos clubes de Europa para marcharse en el próximo mercado de fichajes; sin embargo, el jugador por fin habló al respecto.

Después de una brillante actuación con la Selección de México en el Mundial Sub 20, el apodado como Vegeta rompió el silencio y dejó entrever que su salida al Viejo Continente sigue en el horizonte, aunque dejó en claro la forma en la que se quiere ir de Guadalajara: con un título.

“Trascender. Trascender aquí me abre muchísimas puertas, el querer más y si Dios quiere que seamos campeones, nos va muy bien a todos. Ahí está el ejemplo de Mateo Chávez, que los buenos torneos que venía haciendo se le abrió la puerta.

“Me gustaría irme campeón, la verdad. Chivas me ha dado mucho desde que llegué a la casa club a mis 12 años, me ha dado todo y quiero regresárselo con un trofeo o algo grande”, explicó el juvenil en entrevista a Telemundo.

¿Hasta cuándo tiene contrato Hugo Camberos con Chivas?

Después de la novela que se inventó en los medios de comunicación sobre la continuidad del canterano rojiblanco, el pasado mes de agosto el conjunto tapatío y el propio jugador anunciaron su renovación hasta el 2028 con el conjunto del chiverío.