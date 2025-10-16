Chivas enfrentará este sábado a Mazatlán en la Jornada 13 del Apertura 2025, en un partido clave para mantenerse en la pelea por los puestos de Liguilla directa. El Rebaño Sagrado llega con la obligación de ganar, pues solo restan cinco partidos en el torneo regular y cada punto será determinante para escalar posiciones en la Tabla General.

Desde antes del amistoso frente al América, Armando González ya arrastraba un golpe en el ojo y la ceja, producto de un fuerte choque con Miguel Tapias durante un entrenamiento en Verde Valle. Aunque el atacante rojiblanco se ha mantenido trabajando con el grupo, todavía no se encuentra al cien por ciento físicamente.

Por esta razón, Gabriel Milito ha decidido no arriesgar a La Hormiga y lo dejará fuera de la convocatoria para el partido ante Mazatlán, pensando en tenerlo listo para la recta final del torneo, donde Chivas buscará asegurar su lugar entre, al menos, los seis primeros para asegurar Liguilla directa.

La Hormiga mostró su golpe ante las cámaras.

La gran incógnita para este encuentro será quién tomará el lugar de González. Si bien no faltan opciones como Alan Pulido y Teun Wilke, Todo apunta a que Javier Hernández será titular, aprovechando su buen momento tras haber marcado su primer gol ante el América, lo que podría darle confianza para cerrar el torneo con protagonismo.

¿Dónde, a qué hora y en qué plataforma se podrá ver el Chivas vs Mazatlán?

El partido entre Chivas y Mazatlán se disputará este sábado 18 de octubre a las 7:07 pm en el Estadio Akron y podrá verse en exclusiva a través de la plataforma Prime Video, siendo un duelo que, si bien no es el más atractivo del torneo, sí es clave para las aspiraciones inmediatas del Rebaño Sagrado.