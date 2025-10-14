El Clásico Nacional de este sábado terminó con un empate 1-1 entre Chivas y América, en un partido donde Javier Hernández finalmente pudo anotar por primera vez ante las Águilas, cumpliendo uno de los grandes pendientes de su carrera y dándole una alegría a la afición, pero también se pudo ver un detalle que preocupó a muchos de cara al cierre de torneo y la Liguilla.

Tras el encuentro, Armando González apareció en una entrevista postpartido con un golpe visible en la zona del ojo y ceja izquierdos, cubierto con una pequeña bandita adhesiva, lo que de inmediato llamó la atención de los aficionados que cuestionaron lo que le había pasado a La Hormiga.

Aunque muchos pensaron que el golpe se lo había llevado durante el Clásico, lo cierto es que González no vio minutos en el encuentro, por lo que la lesión no pudo ser en el partido. Al respecto, en la transmisión se mencionó que el golpe fue accidental durante el entrenamiento debido a un choque con Miguel Tapias.

Todo indica que su falta de participación en un partido tan mediático y con tanta rivalidad se debió a que el DT Gabriel Milito decidió no arriesgarlo para este partido, cuidándolo para el cierre del torneo y la Liguilla, donde será una pieza clave del ataque rojiblanco y para las aspiraciones del Rebaño Sagrado hacia el final de torneo.

Armando González ya es el 5to mejor delantero de la Liga MX

De acuerdo con la plataforma de datos DataMB, Armando González es actualmente el quinto mejor delantero del Apertura 2025, algo aún más impresionante si consideramos que es apenas su tercer torneo en el Primer Equipo y el primero en el que tiene un rol protagónico, algo que solo confirma el gran techo que tiene a nivel futbolístico a sus apenas 22 años.