Ricardo Marín vive su segundo torneo con el Puebla, club al que llegó a préstamo a inicios de este año para el Clausura 2025, después de no entrar en planes con Chivas. Su cesión termina al cierre de este 2025, lo que abriría la puerta para que regrese al Rebaño Sagrado como refuerzo en el Clausura 2026, deseo que él mantiene prácticamente desde que se fue.

En el torneo pasado, Marín anotó 4 goles en 1,039 minutos, mientras que en el actual Apertura 2025 suma 3 tantos en 564 minutos. Sus números no son espectaculares, pero sí constantes, manteniendo una buena media goleadora dentro de un Puebla con poco volumen ofensivo.

De acuerdo con el índice de rendimiento de DataMB, Marín se ubica como el 17º mejor delantero de la Liga MX. Sin embargo, considerando que Chivas solo puede fichar jugadores mexicanos de nacimiento, el atacante estaría únicamente por detrás de Ángel Sepúlveda, Armando González, Guillermo Martínez y Alí Ávila, posicionándose como el 4º mejor delantero disponible para el club tapatío —considerando que La Hormiga ya está en el plantel rojiblanco.

Los datos de DataMB también destacan que su mayor fortaleza está en el juego aéreo, siendo el mejor rematador de cabeza de toda la Liga MX. Además, es un delantero altamente eficaz, ubicándose 4º en la métrica de Goles – xG y 7°en porcentaje de conversión, por lo que su poca producción de goles parece más asociada que en el Puebla no logran surtirlo de balones efectivos.

Ricardo Marín llegaría gratis entre la incertidumbre de los demás delanteros de Chivas

El regreso gratuito de Ricardo Marín sería una gran noticia para la directiva encabezada por Amaury Vergara, especialmente ante los rumores de la salida de Javier Hernández y el bajo rendimiento de Alan Pulido y Teun Wilke, quienes no han logrado responder a las expectativas en el ataque rojiblanco, por lo que el próximo torneo podríamos ver una delantera encabezada por Armando González y El 4K.