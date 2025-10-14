Si bien Orbelín Pineda escribió su nombre con letras de oro en los libros de historia del Club Deportivo Guadalajara tras salir campeón de Liga MX en 2017 bajo el mando de Matías Almeyda, no todos estarían contentos con su regreso, luego de que se diera a conocer que su representante estuvo este martes en Verde Valle.

Y es que varios aficionados de Chivas compartieron en X su punto de vista sobre la posible vuelta del futbolista del AEK Atenas, y algunos de ellos prefieren quedarse con buenos recuerdos a que se convierta en un Javier ‘Chicharito’ Hernández.

“Momento de ser muy claros en ese tema y evitemos otro @CH14. Quiero mucho a @orbelin90, pero si no regresa el mercado de pases que viene que no regrese nunca y nos quedamos con el recuerdo de lo que fue. Ya basta de que pregonen su amor por @Chivas y regresen a arrastrarse”.

Orbelín Pineda podría llegar a Chivas / GettyImages.

“Que el propio club se respete y ya no se deje estafar, porque Hernandez nunca fue ni refuerzo requerido era solo un capricho de Amaury que cumplió”, “No estoy nada de acuerdo con que regrese orbelin porque estoy convencido que solamente va a regresar para cobrar y tendrá el mismo nivel que Olivas”, se lee en X.

¿Cuánto pediría el AEK Atenas por Orbelín Pineda?

Si tomamos en cuenta el sitio especializado Transfermarkt, el valor de Orbelín Pineda es de 7 millones de euros, equivalente a poco más de 150 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, así que más o menos esto podría pedir en diciembre próximo el AEK Atenas a la dirigencia de las Chivas.