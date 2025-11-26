En las Chivas todo el mundo está ilusionado debido a que cerró de la mejor manera la fase regular del Apertura 2025y enfrenta a Cruz Azul por los Cuartos de Final de la Liguilla. De cara a lo que se va a vivir mañana en el Estadio Akron, el Guadalajara le pide a la afición que vaya con la playera rojiblanca. A su vez, Tribuna Rojiblanca, pidió llevar bolsas de papel picado para hacer explotar el ingreso de los jugadores.

Desde la victoria contra América, el buen juego en el empate frente a Tigres y la dura derrota ante Toluca sirvieron para que la plantilla cierre filas y entendiera que había que confiar en su juego para lograr victorias importantes y claves. Pachuca y Rayados de Monterrey fueron las víctimas de un equipo que se hace cargo de su historia y que va en busca de los resultados con los golazos de Armando González y las atajadas de Raúl Rangel.

Tras las 17 jornadas del Apertura 2025, Chivas sabe muy bien que tiene más que perder que ganar ante Cruz Azul debido a que los de la Noria tienen un arsenal de individualidades que pueden cambiar el partido de un momento a otro. Sin embargo, en Guadalajara el arma letal que tienen es el sacrificio y la familia como premisas para marcar la diferencia en cada metro cuadro del territorio mexicano.

Aficionados de Chivas se prepara para llevar adelante una fiesta ante Cruz Azul. (Foto: IMAGO7)

De todas maneras, la afición lo sabe y comenzó una campaña en redes sociales junto al Guadalajara para hacer pesar la localía. “¡QUE TODO MÉXICO SE PINTE ROJIBLANCOOOOO! En el trabajo, en la escuela, en la boda, en la casa, en el Estadio Akron… ¡TODOS CON LA ROJIBLANCA!”, expresó el Rebaño Sagrado en su cuenta oficial de X.

Este pedido surge luego de que Tribuna Rojiblanca haya empezado a pedir a la afición que vaya con la playera clásica de Chivas a recibir al equipo y que Cruz Azul sienta la localía. “Chivas está cumpliendo en cancha y nosotros no vamos a desentonar en la tribuna; convocamos a la afición en general a armar bolsas/costales de papel picado para el colorido del día jueves, el papel debe entregarse a más tardar el día miércoles en el parque rojo a las 8:00 pm”, expresaron en redes sociales.

A su vez, como si realizara El Llamado en el Estadio Akron, esta misma cuenta fue la que comenzó a pedir ir con jersey rojiblanco. “¡Se les hace un llamado a todos los CHIVAHERMANOS en general! El día jueves del partido de IDA todos y todas que vayan a asistir al estadio PORTAR SU PLAYERA ROJIBLANCA, la clásica. ¡¡Esto para que se vea una grada vistosa, colorida, bonita, además que va a impulsar el recibimiento!!”, expresaron en X.

La tensa relación de la afición de Chivas con jugadores, cuerpo técnico y directiva en el Clausura 2025

La relación entre la afición de Chivas con jugadores, cuerpo técnico y directiva se termina por unir o romper en base de los resultados. Sin embargo, en el Clausura 2025 se vivió un vínculo tenso entre el club y los chivahermanos debido a que hubo pintadas y pancartas en las afueras de Verde Valle. Diferentes facciones exigían que la familia Vergara se vaya, que Chicharito Hernández se retire y que lleguen jugadores de calidad. Por suerte, hoy la situación es diferente.