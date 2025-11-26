Para Chivas, la parte realmente importante del Apertura 2025 comienza este jueves, cuando reciban a Cruz Azul en el Estadio Akron para la ida de los Cuartos de Final. Con la fase regular del torneo habiendo terminado hace casi tres semanas, el Guadalajara tuvo tiempo suficiente para preparar este encuentro, y ahora solo queda esperar para ver si el trabajo realizado durante esa larga pausa rinde frutos.

Aun así, el Rebaño sorprendió a propios y extraños cuando, en unas fotografías publicadas por la cuenta oficial del Club, se observó a jugadores como José Castillo, Daniel Aguirre y Armando González entrenando con un balón de futbol americano. La escena, completamente inesperada, fue tomada con humor en la publicación y generó todo tipo de comentarios entre la afición.

Si bien no es algo que suceda con frecuencia, algunos entrenadores de futbol disfrutan implementar conceptos de otros deportes en sus sesiones de entrenamiento, lo que podría explicar esta peculiar decisión del cuerpo técnico rojiblanco. Ejercicios de este tipo pueden ayudar a trabajar visión de campo, movilidad o explosividad física, elementos que podrían ser útiles ante un rival tan intenso como Cruz Azul.

Por otro lado, también pudo tratarse de una dinámica recreativa para que los jugadores se relajen y fortalezcan la unión del vestidor previo a los duelos de eliminación directa. Como ya mencionamos, Gabriel Milito y su equipo tuvieron dos semanas y media para preparar este partido, por lo que es muy probable que ya hayan trabajado todos los aspectos tácticos que buscaban perfeccionar.

Actividades como esta muestran que en Chivas hay confianza para obtener un resultado positivo este jueves en el Estadio Akron, algo que deja tranquilos a muchos aficionados. Un detalle que llamó la atención es que Milito arrancó la preparación para la Liguilla con cargas físicas muy intensas y dobles sesiones, lo que prácticamente garantiza que los jugadores rojiblancos llegarán al duelo de mañana en óptimas condiciones físicas.