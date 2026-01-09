El exjugdor del Club Deportivo Guadalajara, Ángel Zaldívar, terminó desde hace un mes su relación laboral con los Bravos de Juárez luego de no entrar en planes de Pedro Caixinha.

De acuerdo con información de César Luis Merlo, el futbolista de 31 años de edad jugará en el Alajuelense de Costa Rica, de forma definitiva, una vez que supere las pruebas médicas.

Según la fuente antes mencionada, el atacante mexicano firmará por los próximos dos años con opción a uno más siempre y cuando las dos partes estén de acuerdo.

Cabe mencionar que Ángel Zaldívar ha pasaso por varias escuadras del futbol mexicano, pero con el Rebaño Sagrado logró disputar 221 partidos, con un regsitro de 41 goles y 14 asistencias.

Ángel Saldívar continuará su carrera en Costa Rica.

Mientras tanto, con Bravos de Juárez, su último equipo, disputó 69 partidos oficiales (6 de Leagues Cup) y sumó 12 anotaciones, además de 2 asistencias.

¿Cuál es el valor de Ángel Zaldívar?

De acuerdo con información del sitio especializado Transfermarkt, el valor actual de Ángel Saldívar es de 900 mil euros, equivalente a poco más de 18 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual.

Los equipos en los que ha jugado Ángel Zaldívar