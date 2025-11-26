En Chivas todo el mundo está ilusionado debido a que cerró de la mejor manera de la fase regular y mañana enfrenta a un Cruz Azulque perdió a dos jugadores claves, Kevin Mier y Lorenzo Faravelli, por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla. De cara a la Fiesta Grande, José María Garrido habló en exclusiva con Rebaño Pasión y lanzó un dura análisis sobre el Guadalajara al señalar que la principal debilidad del equipo por Gabriel Milito ante la Máquina es la calidad individual de los jugadores es la principal debilidad del Rebaño Sagrado.

Desde el sábado 13 de septiembre, victoria ante América por 2-1, el Guadalajara logró sumar 25 puntos producto de ocho victorias, un empate y dos derrotas. De todas maneras, Toluca exhibió todas las falencias del conjunto rojiblanco si falla reiteradamente ante rival de jerarquía como el último campeón del futbol mexicano.

En la previa del choque entre Chivas y Cruz Azul, Rebaño Pasión tuvo la posibilidad de hablar con uno de los insiders del Guadalajara, José María Garrido. Chema argumentó que la principal debilidad que tiene el equipo de Gabriel Milito ante los dirigidos por Nicolás Larcamón es nivel individual que hay entre en cada equipo.

José María Garrido señala que la calidad individual de Chivas es la debilidad en la Liguilla.

“La calidad de los jugadores de los de los rivales. Al final de cuentas sí, Chivas tiene un buen equipo, pero no es el mejor, no es la mejor plantilla. Creo que quedó claro en el partido contra Toluca, ¿no? El juego que hace (Alexis) Vega. En el partido contra Tigres la individualidad de Nahuel (Guzmán) termina pesando. Le atajó un penal a Efraín (Álvarez)”, explicó el periodista de Claro Sports.

Y agregó: “En este tipo de cuestiones, la calidad individual, siempre en el fútbol, en la liga que me digas, la calidad de los jugadores es la que se termina imponiendo. Ese yo creería que es el punto en el cual Chivas no la lleva de ganar porque si bien la plantilla de Guadalajara es buena, hay plantillas mejores, con individualidades y con mayor capacidad de definir un partido en fases como la que están por enfrentarse. Creo que ahí fue donde Chivas empezó a mostrar ciertas, no quiero decir que son flaqueza, pero sí debilidad con respecto a los rivales que fueron estos de los que estamos hablando”.

José María Garrido habló de la ida entre Chivas y Cruz Azul

En la misma sintonía Chema Garrido se mantuvo al momento de analizar la serie entre Chivas y Cruz Azul. En primera instancia señaló que sería extraño que el jueves en el Estadio Akron no se vea un mal partido, porque hay demasiado respeto entre ambos equipos, y que en la vuelta en Ciudad de México el Guadalajara podría hacer pesar el apoyo de la afición. Sin embargo, remarcó que el nivel individual del conjunto de Nicolás Larcamón será clave.

“Fíjate que en la fase final, en las liguillas, generalmente en el partido de ida se respetan muchísimo los equipos. Que hay muchas condicionantes, un error en el partido de ida te puede condicionar por completo porque entienden cómo es esto, que es 180. Entonces, yo no veo un buen partido contra Cruz Azul en la ida y ya veremos en México el fin de semana. Según las condiciones Chivas va a tener un gran factor a favor que es el apoyo de su gente en Ciudad de México, siempre la gente en Ciudad de México los cobija de una manera que ni en Guadalajara se ve. Por ahí ese factor a veces también pesa, ha pesado a favor de Chivas en ese estadio, en esa cancha cuando le ganan a Pumas de última”, respondió.

Y cerró: “Obviamente enfrente está un equipo que siempre esta en el lugar común de buen equipo, buenos jugadores, pero es la verdad. Además, (Nicolás) Larcamón es un técnico top y que acá en México, la verdad, ha hecho las cosas bastante bien y en Cruz Azul sobre todo”.