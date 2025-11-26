Fernando Gago volvió a ser noticia en la Liga MX. El entrenador argentino, quien dirigió a Chivas durante el Clausura 2024 y parte del Apertura 2024, dejó al equipo en plena competencia para marcharse a Boca Juniors, donde apenas duró 30 partidos antes de ser despedido por sus malos resultados. Ahora, su situación vuelve a dar de qué hablar en el fútbol mexicano.

Tras su salida de Argentina, el Necaxa decidió darle una nueva –y polémica– oportunidad contratándolo para el Apertura 2025. Sin embargo, su desempeño estuvo lejos de lo esperado, pues los Rayos terminaron en el lugar 13 de la Tabla General, sin calificar a Liguilla ni al Play-In, con una marca de 4 victorias, 5 empates y 8 derrotas. Como se preveía desde hace semanas, su ciclo estaba prácticamente sentenciado.

Este martes, la directiva del Necaxa hizo oficial lo que era un secreto a voces: Fernando Gago no continuará al frente del equipo. Con ello, la reputación del técnico vuelve a caer en el fútbol mexicano, pues aunque tuvo momentos positivos con Chivas, su salida repentina –después de haber negado los rumores– dejó una imagen muy desgastada ante la afición, lo que se suma a esta pésima gestión con los Rayos.

En el caso puntual del Necaxa, el problema no fue solo la falta de resultados. Gago no logró hacer funcionar al plantel como sí lo hizo Nicolás Larcamón, quien había dejado al equipo en el quinto lugar general el torneo pasado, practicando uno de los mejores estilos de juego de la Liga MX. Este semestre, en cambio, los Rayos fueron todo lo contrario y la directiva decidió poner fin al proyecto.

No hubo agradecimiento del Necaxa para Fernando Gago

Cabe señalar que, contrario a la mayoría de comunicados cuando un jugador o Director Técnico deja algún Club, para Fernando Gago no hubo un arte visual, ni siquiera un agradecimiento por su trabajo, lo que muestra que las cosas con la Directiva del Necaxa terminaron de muy mala manera, algo que podría cerrarle muchas puertas a Gago en el futuro.