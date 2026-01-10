Chivas Femenil se mantiene invicto en el Clausura 2026 tras registrar un triunfo y un empate frente al San Luis y Cruz Azul, respectivamente, por lo que se mantiene en la parte alta de la tabla de posiciones en este arranque del Circuito Rosa.

Después del choque contra La Máquina, el Guadalajara regresará el Estadio Akron para recibir al Santos Laguna, escuadra que está luchando por construir una mejor franquicia y que sea la sorpresa del semestre en el certamen femenil.

Las dirigidas por Antonio Contreras se mantienen como una de las mejores defensivas al no permitir aún ningún gol, por lo que tratarán de seguir apelando a ese orden en el sector bajo para acercarse al triunfo con el poderío ofensivo que poseen con Licha Cervantes, Caro Jaramillo, Jasmin Casarez, Viridiana Salazar, entre muchas otras.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas Femenil contra Santos Laguna por el Clausura 2026?

El próximo duelo del Rebaño Femenil que será contra las Guerreras se disputará el próximo domingo 18 de enero en la cancha del Estadio Akron, compromiso que está pactado a disputarse en punto de las 11 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Santos Laguna?

El choque entre el Guadalajara y Santos Laguna será transmitido por diversas opciones, ya que podrá ser visto por Amazon Prime o Fox en Tubi; sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.