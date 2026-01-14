El planeta entero está a la espera de que arranque el Mundial del 2026 que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá; sin embargo, como parte de dichos preparativos, Chivas Femenil tendrá que ser sacrificado en algunos compromisos en el Estadio Akron.

A solo unos días de que se lleve a cabo el compromiso contra Santos por la jornada 3 del Clausura 2026, el club informó que deberán cambiar de sede y mudarse para este choque con las Guerreras al Estadio Jalisco por las obras en el inmueble rojiblanco.

“El Club Deportivo Guadalajara informa que el partido entre Chivas Femenil y Santos, programado para jugarse este domingo a las 11 de la mañana, cambiará de sede y se llevará a cabo en el Estadio Jalisco.

“El ajuste para el encuentro de la Jornada 3 del Torneo de Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, atiende a los trabajos de preparación y adecuación que se realizan en el Estadio Akron rumbo a la próxima Copa del Mundo de la FIFA 2026“, explicó el club a través de un comunicado de prensa.

¿Cuándo juegan Chivas Femenil contra Santos Laguna por el Clausura 2026?

El próximo duelo del Rebaño Femenil que será contra las Guerreras se disputará el próximo domingo 18 de enero en la cancha del Estadio Jalisco, compromiso que está pactado a disputarse en punto de las 11 horas, tiempo del centro de México.

Tapatío ya fue desalojado del Estadio Akron

Hay que recordar que hace unos días se dio a conocer que el Tapatío, filial del Guadalajara en la Liga de Expansión, disputará todos sus duelos de local en la cancha del Tepatitlán, el Estadio Gregorio ‘Tepa’ Gómez debido a lo mismo, a los trabajos en el inmueble que albergará la Copa del Mundo.