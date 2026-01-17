Chivas Femenil se mantiene como uno de los equipos más sólidos en toda la Liga MX gracias al poderío defensivo que ha presumido en este arranque de Clausura 2026 en donde no han recibido gol todavía, por lo que su portería volverá a ponerse en riesgo cuando reciban a Santos.

La escuadra de las Guerreras siguen luchando por consolidar un proyecto estable que les permita ganar protagonismo, por lo que un triunfo frente al Guadalajara sería un aliciente para dar un golpe de autoridad en la mesa.

Debido a los resultados que ya se suscitaron en el resto de la jornada, el chiverío femenil ha descendido en la tabla de posiciones, por lo que un triunfo es importante para catapultarlas hasta los primeros sitios.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas Femenil contra Santos Laguna por el Clausura 2026?

El compromiso tuvo que cambiar de sede debido a los trabajos en el Estadio Akron de cara al Mundial, por lo que se jugará en la cancha del Estadio Jalisco este domingo 18 de enero en punto de las 11 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Santos Laguna?

Debido a que el Guadalajara será local en este compromiso, la transmisión correrá a cuenta de Amazon Prime o Fox en Tubi; sin embargo, en Rebaño Pasión te presentaremos todos los detalles del duelo de nuestras rojiblancas.